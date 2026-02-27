Россия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА

Сборная России сыграет в товарищеском матче с Никарагуа 27 марта.
Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени
«Сборную Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа – участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Выступая за «Атлетико Морелия», Фигероа забил 130 мячей и получил прозвище «Фантом».
Дата начала продажи билетов на BetBoom матч сборной России и Никарагуа будет объявлена дополнительно», – говорится в сообщении РФС.
Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 36-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу и Чили.
Источник: официальный сайт РФС