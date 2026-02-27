Введите ваш ник на сайте
Россия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА

Сегодня, 11:16
20

Сборная России сыграет в товарищеском матче с Никарагуа 27 марта.

Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени

«Сборную Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа – участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Выступая за «Атлетико Морелия», Фигероа забил 130 мячей и получил прозвище «Фантом».

Дата начала продажи билетов на BetBoom матч сборной России и Никарагуа будет объявлена дополнительно», – говорится в сообщении РФС.

Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 36-е.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу и Чили.

Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Никарагуа
...уефан
1772180386
...как бы трансляцию не пропустить, надо бы дату и время записать где-то...
Ответить
lek!
1772182094
Гондурас слился что ли ?
Ответить
subbotaspartak
1772182833
Там ещё билеты будут? Или тем, кто придёт?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772183599
не, так не пойдет... есть еще сборные с рейтингом 197, 198... Валере надо серию продлевать, иначе он даром никому не нужен)))
Ответить
Давид59
1772184130
Был такой кусок речи генерального: "... наши внуки будут жить при коммунизме". Сейчас что-то похожее. Наши внуки увидят официальные матчи сборной.
Ответить
evgen64
1772186565
Серьезнейший соперник. Карпуша рискует...
Ответить
boris63
1772186571
А не пора ли уже в Азию переходить и играть нормально, хватит кота за яйца тянуть.
Ответить
andr45
1772188727
Сборная России сыграет в товарищеском матче с Никарагуа, если под благовидным предлогом или без оного не откажеься
Ответить
  • Читайте нас: 