Россия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА

Сборная России сыграет в товарищеском матче с Никарагуа 27 марта.

Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени

«Сборную Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа – участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Выступая за «Атлетико Морелия», Фигероа забил 130 мячей и получил прозвище «Фантом».

Дата начала продажи билетов на BetBoom матч сборной России и Никарагуа будет объявлена дополнительно», – говорится в сообщении РФС.

Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 36-е.