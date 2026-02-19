РФС пригласил сыграть с Россией еще одну африканскую сборную

Сборная России может провести товарищеский матч с Буркина-Фасо.

РФС направил официальное письмо с предложением о проведении игры в марте этого года на территории РФ.

Федерация буркинийского футбола пока не дала согласия на игру. В ближйашие дни там хотят определиться с кандидатурой главного тренера национальной команды, после чего будет принято окончательное решение по предложению РФС и направлен официальный ответ российской стороне.