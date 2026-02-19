Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  РФС пригласил сыграть с Россией еще одну африканскую сборную

РФС пригласил сыграть с Россией еще одну африканскую сборную

19 февраля, 17:12
6

Сборная России может провести товарищеский матч с Буркина-Фасо.

РФС направил официальное письмо с предложением о проведении игры в марте этого года на территории РФ.

Федерация буркинийского футбола пока не дала согласия на игру. В ближйашие дни там хотят определиться с кандидатурой главного тренера национальной команды, после чего будет принято окончательное решение по предложению РФС и направлен официальный ответ российской стороне.

  • Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Буркина-Фасо – 62-е.
  • Ранее сообщалось, что сборная РФ также встретится с Мали 27 марта в Краснодаре.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Буркина-Фасо (Буркина-Фасо)
Комментарии (6)
Айболид
1771511690
Азы гум гарум герум, газы гумга… (с) Может нам не в АФК проситься , а в КАФ ?
Ответить
Цугундeр
1771512538
( И с ногой протянутой ходим мы по Африке... "Верхняя Вольта с атомными ракетами" (с)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771515528
надо звать сборную зулусов, а потом сборную пингвинов.... Валере надо продлевать великую беспроигрышную серию со всякими "великими" сборными....
Ответить
neim
1771516298
И это круто ! )))
Ответить
