РФС пригласил сыграть с Россией еще одну африканскую сборную

Сборная России может провести товарищеский матч с Буркина-Фасо.
РФС направил официальное письмо с предложением о проведении игры в марте этого года на территории РФ.
Федерация буркинийского футбола пока не дала согласия на игру. В ближйашие дни там хотят определиться с кандидатурой главного тренера национальной команды, после чего будет принято окончательное решение по предложению РФС и направлен официальный ответ российской стороне.
- Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Буркина-Фасо – 62-е.
- Ранее сообщалось, что сборная РФ также встретится с Мали 27 марта в Краснодаре.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: Sport24