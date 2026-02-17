Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией

В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией

17 февраля, 16:59
2

Тренер по физподготовке сборной Мали Александр Копполани рассказал, от чего зависит проведение товарищеской встречи с Россией.

«80 процентов, что матч сборной Мали с Россией состоится. Есть ещe некоторые организационные детали, прежде чем наша федерация подтвердит проведение матча.

Чтобы иметь возможность освободить игроков от их клубов, мы должны организовать второй матч в эту международную паузу», – заявил Копполани.

  • Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
  • Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.

Канчельскис: «Говорили, что договариваемся с сильными сборными из Южной Америки, а играем с Мали» 3
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
Четвертьфиналист Кубка Африки подтвердил, что сыграет с Россией
Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Мали
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1771338456
) Так сыграйте с Гватемалой. Контора платит.) Друг дружку, деньги в кружку..((
Ответить
BlackMurder34
1771341132
Не, ну это серьезно канешь
Ответить
  • Читайте нас: 