В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией

Тренер по физподготовке сборной Мали Александр Копполани рассказал, от чего зависит проведение товарищеской встречи с Россией.
«80 процентов, что матч сборной Мали с Россией состоится. Есть ещe некоторые организационные детали, прежде чем наша федерация подтвердит проведение матча.
Чтобы иметь возможность освободить игроков от их клубов, мы должны организовать второй матч в эту международную паузу», – заявил Копполани.
- Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
- Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.
Источник: «Чемпионат»