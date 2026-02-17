В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией

Тренер по физподготовке сборной Мали Александр Копполани рассказал, от чего зависит проведение товарищеской встречи с Россией.

«80 процентов, что матч сборной Мали с Россией состоится. Есть ещe некоторые организационные детали, прежде чем наша федерация подтвердит проведение матча.

Чтобы иметь возможность освободить игроков от их клубов, мы должны организовать второй матч в эту международную паузу», – заявил Копполани.