В сборную России могут переманить футболиста из Туниса

Сборная России U-15 хочет переманить защитника Султана Джамази из академии тунисского «Эсперанса».

«Султан привлeк внимание скаутов РФС своим атлетизмом – ростом 182 см в 15 лет, хорошей игрой на втором этаже и неплохим первым пасом. Плюс он разносторонний футболист: при необходимости может быть опорником», – написал источник.

У игрока есть российские корни по линии матери. Его вызвали в юношескую сборную РФ U-15. Сборы пройдут в Краснодаре с 6 по 16 марта.