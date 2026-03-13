Радимов выступил против расширенных списков сборной России

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов выступил против объявления расширенного списка сборной России.

– Я против таких списков, потому что считаю вызов в сборную России пиком, который только может достигнуть футболист. Даже в расширенный список нужно заслужить попасть. Не так, что мы тебя вызвали и ты уже где‑то на карандаше.

– А технические моменты, чтобы не разъехались?

– Можно позвонить и сказать, что мы тебя вызовем в случае форс‑мажора. Но список из 40 футболистов на два товарищеских матча не нужен.