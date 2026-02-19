Введите ваш ник на сайте
  • Канчельскис: «Говорили, что договариваемся с сильными сборными из Южной Америки, а играем с Мали»

Канчельскис: «Говорили, что договариваемся с сильными сборными из Южной Америки, а играем с Мали»

19 февраля, 12:59
3

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об ожидаемой игре национльной команды в марте против Мали.

«Сборная Мали? Ребята, что есть, то есть. Наши футбольные функционеры говорили, что они сейчас договариваются с сильными клубами, сильными сборными в Южной Америке, даже приводили примеры. Сейчас перед фактом ставят, что будем играть со сборной Мали. Как бы ни было, надо играть. Будем играть, естественно. Что делать?» – сказал Канчельскис.

  • Ожидается, что матч России с Мали пройдет в Краснодаре 27 марта.
  • Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Мали – 54-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

