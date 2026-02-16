Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России

Голкипе «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своих договоренностях с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.
– Ходили слухи, что после единственного вызова в сборную России осенью 2021 года вы несколько раз отказывались приезжать. Было ли такое на самом деле?
– У нас есть некоторые договоренности со сборной, в особенности с Кафановым, поскольку постоянно держу связь с ним, и у нас очень хорошие отношения. Он знает, что такой вызов мне может только навредить в чисто футбольном плане.
У меня очень много игр, тяжелые перелеты. Знаю, что некоторые ребята-легионеры летают даже через океан, и им это нравится, поскольку они еще и встречаются со своими семьями, которых давно не видели. Они молодцы. Но мне это сейчас правда было бы тяжело и нецелесообразно. Сейчас хотел бы сфокусироваться на клубной карьере.
- 30-летний Хайкин в 2025 году провел за «Буде-Глимт» в чемпионате и Кубке Норвегии 32 матча, пропустил 30 голов, сыграл на ноль в 13 встречах.
- В этом сезоне еврокубков он сыграл за команду в 10 матчах, пропустил 17 голов, провел на ноль 1 встречу.
- У Хайкина также есть гражданства Израиля и Великобритании. Он находится в процессе получения гражданства Норвегии.