Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России

Сегодня, 11:46
3

Голкипе «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своих договоренностях с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

– Ходили слухи, что после единственного вызова в сборную России осенью 2021 года вы несколько раз отказывались приезжать. Было ли такое на самом деле?

– У нас есть некоторые договоренности со сборной, в особенности с Кафановым, поскольку постоянно держу связь с ним, и у нас очень хорошие отношения. Он знает, что такой вызов мне может только навредить в чисто футбольном плане.

У меня очень много игр, тяжелые перелеты. Знаю, что некоторые ребята-легионеры летают даже через океан, и им это нравится, поскольку они еще и встречаются со своими семьями, которых давно не видели. Они молодцы. Но мне это сейчас правда было бы тяжело и нецелесообразно. Сейчас хотел бы сфокусироваться на клубной карьере.

  • 30-летний Хайкин в 2025 году провел за «Буде-Глимт» в чемпионате и Кубке Норвегии 32 матча, пропустил 30 голов, сыграл на ноль в 13 встречах.
  • В этом сезоне еврокубков он сыграл за команду в 10 матчах, пропустил 17 голов, провел на ноль 1 встречу.
  • У Хайкина также есть гражданства Израиля и Великобритании. Он находится в процессе получения гражданства Норвегии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Россия Хайкин Никита
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1771232242
Вспомним мем 10-летней давности от бородатого молочника "Меня часто спрашивают, почему ты хочешь играть за Норвегию. Ведь с Россией больше шансов на успех в международных турнирах. Почему, почему? Потому что не будет ваших международных турниров. ХАХАХАХАХАХАХА"
Ответить
Император 1
1771240033
Навредить чисто футбольно или чисто политически
Ответить
Император 1
1771240076
Иди за Норвегию свою играй, наф.иг ты никому в сборной не нужен
Ответить
