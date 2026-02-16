Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России

Голкипе «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своих договоренностях с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

– Ходили слухи, что после единственного вызова в сборную России осенью 2021 года вы несколько раз отказывались приезжать. Было ли такое на самом деле?

– У нас есть некоторые договоренности со сборной, в особенности с Кафановым, поскольку постоянно держу связь с ним, и у нас очень хорошие отношения. Он знает, что такой вызов мне может только навредить в чисто футбольном плане.

У меня очень много игр, тяжелые перелеты. Знаю, что некоторые ребята-легионеры летают даже через океан, и им это нравится, поскольку они еще и встречаются со своими семьями, которых давно не видели. Они молодцы. Но мне это сейчас правда было бы тяжело и нецелесообразно. Сейчас хотел бы сфокусироваться на клубной карьере.