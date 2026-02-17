Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гватемала отказалась от матча с Россией

Сегодня, 12:03
10

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис объяснил, почему национальная команда не сможет провести товарищеский матч с Россией в марте.

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать.

Посмотрим, получится ли сыграть нашим командам в этом году. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США», – сказал Паис.

  • Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с Гватемалой 31 марта в Санкт-Петербурге.
  • Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Гватемала – 94-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте 1
Гаврилов – о соперниках России в марте: «Лучше сборной Ваганьковского кладбища» 2
Подтвержден первый матч сборной России в марте 1
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Гватемала
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1771320188
Ну вот - уже даже Гватемала!... Докатились!...
Ответить
acor94
1771320299
Ждём отказа из Гваделупы и Гондypaca
Ответить
...уефан
1771321410
...грёбаный РФС! Добились только того, что какой-то гваделупопупырь умудрился харкнуть нам на бутсы. Я ваш чиновничий рфсэвский нюх топлал...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771321465
Гвинея-Бисау предлагает сыграть (133 место)
Ответить
Fju-2
1771322599
Понятно, что у грандов уже всё расписано заранее. Остаётся только искать соперников послабее. С Вануату дружим вроде.
Ответить
Дырокол
1771324044
Зачем нам нужна сборная, которая не принимает участия в официальных турнирах? Хватит этих товарищеских игр, надоело!!!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771324543
Это потеря потерь! Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Стала известна позиция «Спартака» по продаже Пруцева в «Локомотив»
14:50
2
Дивеев эмоционально высказался о ценах на квартиры в Петербурге
14:31
2
«Еле-еле уговорили»: легионер «Локомотива» настаивал на зимнем уходе из клуба
13:58
2
Генич – об игроке «Зенита»: «Это будет отличный трансфер для ЦСКА»
13:48
2
Моссаковский высказался о возможной блокировке телеграма
13:39
7
У России пока нет официального договора на матч с Мали
13:09
2
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
12:57
2
Гватемала отказалась от матча с Россией
12:03
10
Сильянов сказал, есть ли у Батракова звездная болезнь
11:57
Ротенберг и Нагорных поставили задачу «Локомотиву» на остаток сезона
11:02
8
Все новости
Все новости
Сборная Египта не сыграет с Россией: известна причина
14:12
У России пока нет официального договора на матч с Мали
13:09
2
Гватемала отказалась от матча с Россией
12:03
10
Подтвержден первый матч сборной России в марте
Вчера, 20:33
1
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
Вчера, 12:11
40
Россия в марте сыграет со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА
Вчера, 11:56
3
Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России
Вчера, 11:46
4
ФотоВ сборную России могут переманить футболиста из Туниса
3 февраля
5
Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино
3 февраля
11
Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры
3 февраля
2
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне
29 января
5
Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА
20 января
6
Список кандидатов в сборную России на 2026 год
14 января
6
В Сомали оценили уровень сборной России
6 января
Реакция Червиченко на назначение Гончаренко в сборную Беларуси
6 января
1
ФотоГончаренко возглавил сборную после 12 лет работы в РПЛ
6 января
12
ВидеоНовогоднее обращение Карпина
2025.12.30 11:41
3
Аршавин оценил шансы сборной России пройти отбор на ЧМ или Евро
2025.12.30 10:25
4
Карпин назвал число игроков, составляющих костяк сборной России
2025.12.30 10:13
2
В РФС высказались о роли США в вопросе возвращения российского футбола
2025.12.30 08:50
1
Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас
2025.12.29 09:12
ФотоКруговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя
2025.12.25 15:24
4
ВидеоКарпин с Сафоновым приготовили салат «Оливье»
2025.12.25 14:50
5
Россия сыграет с двумя участниками ЧМ-2026
2025.12.25 13:37
1
32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ
2025.12.25 07:50
6
Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина
2025.12.22 12:50
10
Орлов назвал игрока, которого нужно позвать в сборную России, не обращая внимания на Карпина
2025.12.22 11:42
12
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
2025.12.21 17:39
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 