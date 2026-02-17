Гватемала отказалась от матча с Россией

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис объяснил, почему национальная команда не сможет провести товарищеский матч с Россией в марте.

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать.

Посмотрим, получится ли сыграть нашим командам в этом году. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США», – сказал Паис.