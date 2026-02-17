Гватемала отказалась от матча с Россией

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис объяснил, почему национальная команда не сможет провести товарищеский матч с Россией в марте.
«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать.
Посмотрим, получится ли сыграть нашим командам в этом году. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США», – сказал Паис.
- Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с Гватемалой 31 марта в Санкт-Петербурге.
- Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Гватемала – 94-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: Sport24