Стал известен потенциальный соперник сборной России в июне

Сегодня, 16:50
5

Сборная России летом может сыграть с Гвинеей, которая занимает 80-е место в рейтинге ФИФА.

«Игра со сборной России возможна в июне. Мы до этого общались с РФС по поводу товарищеского матча наших сборных, речь шла об игре на российском стадионе.

Но наш тренер принял решение, чтобы сборная Гвинеи играла с африканскими командами у себя на континенте. Поэтому в марте мы приняли решение играть на международном футбольном турнире сборных в Марокко.

Мы можем что-то придумать, чтобы провести матч сборных Гвинеи и России в одном из российских городов. Надо точно определиться с местом проведения встречи, потому что многие наши футболисты играют в европейских чемпионатах, и, к сожалению, путь в Россию для них может быть длинным.

В любом случае, мы готовы играть со сборной России», – сказал вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри.

  • Сборная России 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025-м команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Гвинея
Дубина
1772114103
Ключевое слово может)))
Ответить
Император Бомжей
1772114599
А как же громкий заголовок!? Россия может сыграть со сборной из Топ 100?)))
Ответить
...уефан
1772117611
...хватит уже делать нам смешно и грустно!...
Ответить
