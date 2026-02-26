Стал известен потенциальный соперник сборной России в июне

Сборная России летом может сыграть с Гвинеей, которая занимает 80-е место в рейтинге ФИФА.
«Игра со сборной России возможна в июне. Мы до этого общались с РФС по поводу товарищеского матча наших сборных, речь шла об игре на российском стадионе.
Но наш тренер принял решение, чтобы сборная Гвинеи играла с африканскими командами у себя на континенте. Поэтому в марте мы приняли решение играть на международном футбольном турнире сборных в Марокко.
Мы можем что-то придумать, чтобы провести матч сборных Гвинеи и России в одном из российских городов. Надо точно определиться с местом проведения встречи, потому что многие наши футболисты играют в европейских чемпионатах, и, к сожалению, путь в Россию для них может быть длинным.
В любом случае, мы готовы играть со сборной России», – сказал вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри.
- Сборная России 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025-м команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).