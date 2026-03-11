Защитник ЦСКА попал в расширенные списки двух сборных России

11 марта, 16:26

РФС объявил состав молодежной сборной России на сбор в марте.

Она будет сформирована из игроков 2006 и 2007 годов рождения.

Команда начнет сбор в подмосковном Новогорске. Вечером 23 марта она отправится на сбор в Турции, где пробудет до 31 марта и сыграет два товарищеских матча.

В расширенный состав молодежной сборной России для подготовки к матчам вошли 39 игроков. Среди них защитник ЦСКА Кирилл Данилов, который попал и в расширенный список первой сборной России.

Вратари. Данил Ладоха («Родина»), Курбан Расулов («Динамо»), Игнат Тереховский («Акрон»), Егор Плотников («Машук-КМВ»).

Защитники. Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Матвей Бардачeв («Урал»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Артeм Крутовских («Чайка»), Ильяс Ахмедов («Динамо Мх»), Георгий Тихомиров («Динамо»), Кирилл Обонин («Балтика»), Артeм Хмарин («Краснодар»), Игорь Русяев («Челябинск»), Даниил Чевардин («Локомотив»), Кирилл Кистенeв («Велес»), Даниил Плотников («Арсенал»).

Полузащитники. Артeм Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН»), Даниил Кондаков, Андрей Касаджиков (оба – «Зенит»), Виталий Бондарев, Никита Морозов (оба – «Урал»), Егор Гуренко («Тюмень»), Артeм Пономарчук (ЦСКА), Михаил Умников («Волга» Ульяновск), Никита Воронин («Динамо Мх»), Виктор Окишор («Динамо»), Никита Васильев («Рубин»), Иван Бобeр («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Артeм Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»), Никита Массалыга («Спартак»).

Нападающие. Казбек Мукаилов («Краснодар»), Максим Воронов (ЦСКА), Владимир Игнатенко («Крылья Советов»), Александр Помалюк («Волгарь»).

«В молодeжке наступает время нового поколения. Ребят 2006 года мы активно задействовали в прошлом году, многие из них уже играли за команду. Вместе с ними костяк сформируют футболисты 2007 года рождения, которые получают всe больше игрового время в своих основных командах.

Также в расширенном списке есть один из наиболее ярких игроков 2008 года – Даниил Кондаков. В наш итоговый состав войдут 23 игрока», – сказал старший тренер молодeжной сборной России Иван Шабаров.

  • Сообщалось, что российская команда сыграет на сборе в Турции с Узбекистаном и Иорданией.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Россия (мол) Данилов Кирилл
