Молодежная сборная России в 5-й раз за три года сыграет с одной из азиатских сборных

Молодежная сборная России в марте сыграет с молодежными сборными Узбекистана и Иордании.

Российская команда U-21, составленная в основном из игроков 2006 и 2007 годов рождения проведет сбор в Турции с 21 по 31 марта. Там она встретится с Узбекистаном 27 марта и Иорданией 30 марта.

Молодежная сборная России по два раза играла с Узбекистаном в сентябре 2023-го и июне 2025 года. Это будет пятый матч между командами за менее чем три года.