Реакция Неймара на невызов в сборную Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на свое непопадание в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
Игры пройдут 26 и 31 марта.
«Я скажу, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали.
Но я сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список [на ЧМ-2026] еще не определен», – сказал Неймар.
- 34-летний бразилец в этом год провел за «Сантос» 4 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Неймар в последний раз играл за сборную Бразилии 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.
Источник: Globo