Реакция Неймара на невызов в сборную Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на свое непопадание в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

Игры пройдут 26 и 31 марта.

«Я скажу, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали.

Но я сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список [на ЧМ-2026] еще не определен», – сказал Неймар.