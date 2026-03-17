Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Неймара на невызов в сборную Бразилии

Сегодня, 13:42
2

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на свое непопадание в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

Игры пройдут 26 и 31 марта.

«Я скажу, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали.

Но я сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список [на ЧМ-2026] еще не определен», – сказал Неймар.

  • 34-летний бразилец в этом год провел за «Сантос» 4 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Неймар в последний раз играл за сборную Бразилии 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.

Источник: Globo
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат мира Сантос Бразилия Неймар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773747751
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА круто было бы увидеть тандем Неймара и Ришарлисона на Мундиале ⚽️
Ответить
neveldomha
1773754456
Пора бы уже повесить бутсы на гвоздь.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 