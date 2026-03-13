8-я сборная мира сообщила, готова ли сыграть с Россией перед ЧМ-2026

Генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем рассказал, от кого зависит возможность сборной Марокко сыграть товарищеский матч с Россией в июне.
«Мы готовы сыграть со сборной России в июне, у нас нет запланированных матчей на паузу перед ЧМ.
Недавно мы поменяли главного тренера нашей сборной, поэтому окончательное решение будет за ним. Если российская сторона заинтересована в этом матче, то я обязательно передам это нашему главному тренеру. Только он решает, какие соперники нужны сборной Марокко для товарищеских матчей», – сказал Наджем.
Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Марокко – 8-е.
- На ЧМ-2026 Марокко сыграет в группе C вместе со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити.
- Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров до следующего уведомления от ФИФА и УЕФА.
