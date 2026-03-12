Колосков объяснил, зачем Захаряна включили в список сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал включение хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в состав сборной России.
Футболист оказался в расширенном списке игроков, которых могут пригласить на сбор в марте.
«Ясно, что Захарян играть не будет. Карпин специально включил его фамилию в список, чтобы продемонстрировать, что его знают и помнят», – сказал Колосков.
- Россия сыграет товарищеские матчи с Никарагуа в Краснодаре 27 марта и с Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.
- 22-летний Захарян в этом сезоне провел 19 матчей за «Реал Сосьедад», забил 1 гол. В стартовый состав он попал 5 раз и ни провел ни одной полной игры.
Источник: «Известия»