Колосков объяснил, зачем Захаряна включили в список сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал включение хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в состав сборной России.

Футболист оказался в расширенном списке игроков, которых могут пригласить на сбор в марте.

«Ясно, что Захарян играть не будет. Карпин специально включил его фамилию в список, чтобы продемонстрировать, что его знают и помнят», – сказал Колосков.