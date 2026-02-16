Введите ваш ник на сайте
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию

Сегодня, 12:11
30

РФС может вновь использовать фактор перехода в Азию как инструмент давления на УЕФА.

«Возможное решение Совета ФИФА о снятии ограничений с российского футбола не гарантирует быстрого возвращения клубов и сборных в европейские турниры из-за более жесткой позиции УЕФА.

Если УЕФА не может найти техническое решение для юношеской сборной, то вряд ли ситуация для национальной команды будет другой. По оценкам собеседников, в Азии против России могут выступить максимум 5 членов (из 47).

Количество конфликтов, которые время от времени вспыхивают в том регионе, довольно существенно – в том числе и за последние несколько лет. Кроме того, за последние 4 года очевидно и то, что Россия в целом стала гораздо больше ориентироваться на Азию и взаимодействовать именно с Азией.

Использовать потенциальный фактор перехода в Азию хотя бы как способ давления на УЕФА РФС точно может. Кроме того, есть олимпийский фактор.

На днях глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил следующее: «После Олимпийских игр на одном из заседаний Исполкома МОК мы должны положительно решить юридический вопрос по статусу Олимпийского комитета России. И следующим этапом – полноценный возврат. И тому все федерации будут постепенно следовать».

Весной Олимпийский комитет России может быть восстановлен в своем прежнем статусе, и в рамках этого решения вероятен допуск к отборам на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году. Для ФИФА и УЕФА это означает необходимость допуска сборной России (возраст до 23 лет) к отборочному турниру», – написал источник.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Отметим, что отбор на Олимпийские игры-2028 в мужском футболе среди команд УЕФА пройдет в рамках молодежного чемпионата Европы-2027, квалификация к которому стартовала еще в июне 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1771234360
Нужно ли переходить России в Азию в футбольном плане? Очень спорный вопрос. С одной стороны экономически и политически мы уже довольно давно азиатская страна, с другой расстояния плюс уровень футбола в Азии ниже. Нужно подумать.
Ответить
...уефан
1771234426
...четыре года потратили на блеяние в сторону УЕФА и командировок туда же за счёт РФС, теперь они, что-то вякать собрались, вместо того, что бы собрать потихому на них же компромат, на каждого потенциально противящегося нашему возврату, а не летать туда с протянутой рукой и регулярно отчмекивать там на брудершафт с ними...
Ответить
biber.ru
1771234601
Укатали спорт профессионалы.
Ответить
Kollljan
1771234757
Еще лучше - в Африку.
Ответить
bset
1771234806
У Казахстана не забудьте спросить, как он в УЕФА оказался)) Даешь новую федерацию с Россией, Венесуэлой (но это не точно), Сирией (хотя уже точно нет), КНДР и Эритреей!
Ответить
Lenin26
1771236011
Судя по той риторике,что царит в Европе нам в ближайшие 5-10 лет не будет места в УЕФА,ведущие клубы в ЛЧ и ЛЕ это Англия ,Франция, Германия, Испания и Италия,достаточно одного бойкота от клубов этих стран и УЕФА встанет на их сторону!По этому не стоит питать иллюзии,что нас вернут да же если конфликт закончится.Так что у нас одна дорога-в Азию,если только не хотим и дальше вариться в собственном котле.
Ответить
Император 1
1771239560
Всё равно не перейдём, разве что в целях давления попробовать, но вряд ли это поможет
Ответить
boris63
1771240244
Ну вот и в дурные головы хорошая мысль закралась.
Ответить
BRO_football
1771242059
Ха-ха, клоуны. Давление на УЕФА они хотят оказать. В УЕФА не дураки сидят. Если бы Россия хотела перейти в Азию, то давным-давно это сделала бы. И не сделала это лишь потому, что минусов от перехода в Азию сейчас намного больше, чем плюсов. А пока что Россия сидит в УЕФА и распускает слухи, будто бы много стран-членов УЕФА хотят возвращения России, а значит Россию вот-вот совсем скоро уже вернут. Но это всё бредни, конечно.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771242499
Выход у Дюкова и Митрофанова, алёши и Семака один: вступать к пингвинам, но есть нюанс: отмена вара, джанни ввёл его под давлением шейхов он дилетант в футболе ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул и Марти Харт Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
