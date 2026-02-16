РФС вернется к вопросу о переходе в Азию

РФС может вновь использовать фактор перехода в Азию как инструмент давления на УЕФА.

«Возможное решение Совета ФИФА о снятии ограничений с российского футбола не гарантирует быстрого возвращения клубов и сборных в европейские турниры из-за более жесткой позиции УЕФА.

Если УЕФА не может найти техническое решение для юношеской сборной, то вряд ли ситуация для национальной команды будет другой. По оценкам собеседников, в Азии против России могут выступить максимум 5 членов (из 47).

Количество конфликтов, которые время от времени вспыхивают в том регионе, довольно существенно – в том числе и за последние несколько лет. Кроме того, за последние 4 года очевидно и то, что Россия в целом стала гораздо больше ориентироваться на Азию и взаимодействовать именно с Азией.

Использовать потенциальный фактор перехода в Азию хотя бы как способ давления на УЕФА РФС точно может. Кроме того, есть олимпийский фактор.

На днях глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил следующее: «После Олимпийских игр на одном из заседаний Исполкома МОК мы должны положительно решить юридический вопрос по статусу Олимпийского комитета России. И следующим этапом – полноценный возврат. И тому все федерации будут постепенно следовать».

Весной Олимпийский комитет России может быть восстановлен в своем прежнем статусе, и в рамках этого решения вероятен допуск к отборам на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году. Для ФИФА и УЕФА это означает необходимость допуска сборной России (возраст до 23 лет) к отборочному турниру», – написал источник.