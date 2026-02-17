Сборная Египта не сыграет с Россией: известна причина

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мостафа Аззам ответил на вопрос о проведении товарищеского матча с Россией.

«Сообщаем, что расписание матчей национальной сборной уже утверждено до конца чемпионата мира по футболу, поэтому добавление дополнительных товарищеских матчей в этот период будет невозможно», – сказал Аззам.