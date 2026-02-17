Введите ваш ник на сайте
Сборная Египта не сыграет с Россией: известна причина

Сегодня, 14:12

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мостафа Аззам ответил на вопрос о проведении товарищеского матча с Россией.

«Сообщаем, что расписание матчей национальной сборной уже утверждено до конца чемпионата мира по футболу, поэтому добавление дополнительных товарищеских матчей в этот период будет невозможно», – сказал Аззам.

  • Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Сообщалось, что в марте соперниками россиян могут стать Мали и Гватемала.

Источник: Metaratings
Товарищеские матчи. Сборные Россия Египет
