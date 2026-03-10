Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 94%

Аналитический суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на титул АПЛ в этом сезоне. Главный фаворит – «Арсенал».
Вероятность титула лондонцев оценена в 94 процента.
На втором месте по вероятности идeт «Манчестер Сити» с шесть процентами. Больше шансов на титул нет ни у кого.
- «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии с 67 очками. «Манчестер Сити» идет вторым и отстает на семь очков, но у команды Хосепа Гвардиолы матч в запасе.
- Лондонцы не брали АПЛ с 2004 года, когда их тренировал ныне пенсионер Арсен Венгер.
- Opta также считает «Арсенал» главным фаворитом этого сезона Лиги чемпионов. В 1/8 финала команда Микеля Артеты сыграет с «Байером».
Источник: «Бомбардир»