Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 94%

Аналитический суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на титул АПЛ в этом сезоне. Главный фаворит – «Арсенал».

Вероятность титула лондонцев оценена в 94 процента.

На втором месте по вероятности идeт «Манчестер Сити» с шесть процентами. Больше шансов на титул нет ни у кого.