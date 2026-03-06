Экс-игрок РПЛ попал в символическую сборную худших игроков в истории «Арсенала»

Football Nerd составило символическую сборную из худших игроков «Арсенала» за всю историю.
В команду худших попали, в частности, полузащитник Генрих Мхитарян и нападающий Виллиан.
- Бразилец Виллиан выступал за «Арсенал» в 2020-2021 годах, перейдя из «Челси». В чемпионате Англии нападающий провел за красно-белых 25 встреч, забил один гол. В 2013 году Виллиан провел 11 матчей чемпионата России за «Анжи», забил гол. Сейчас футболист выступает за бразильский «Гремио».
- Мхитарян выступал за «Арсенал» в 2018-2019 годах. Он провел за команду в чемпионате Англии 39 встреч, забил восемь голов. С 2022 года Генрих играет за «Интер».
- «Арсенал» не брал АПЛ с 2004 года. Команда сейчас лидирует в лиге.
Источник: «Бомбардир»