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Экс-игрок «Анжи» вернулся в АПЛ

«Фулхэм» подписал контракт до конца сезона с бразильским вингером Виллианом. Он перешел на правах свободного агента.

36-летний футболист уже играл за лондонцев с сентября 2022-го по сентябрь 2024 года.

  • Ранее Виллиан играл в АПЛ за «Арсенал» и «Челси». С января по август 2013 года выступал за «Анжи». Также бразилец известен по выступлениям за «Шахтер» и «Коринтианс».
  • Первую часть сезона Виллиан провел в «Олимпиакосе», где сыграл 11 матчей и отдал 1 передачу.
  • На счету футболиста 70 игр и 9 голов за сборную Бразилии, куда он привлекался в 2011–2019 годах.

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Источник: официальный сайт «Фулхэма»

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06.02.2025 18:02
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