Экс-игрок «Анжи» вернулся в АПЛ

«Фулхэм» подписал контракт до конца сезона с бразильским вингером Виллианом. Он перешел на правах свободного агента.
36-летний футболист уже играл за лондонцев с сентября 2022-го по сентябрь 2024 года.
- Ранее Виллиан играл в АПЛ за «Арсенал» и «Челси». С января по август 2013 года выступал за «Анжи». Также бразилец известен по выступлениям за «Шахтер» и «Коринтианс».
- Первую часть сезона Виллиан провел в «Олимпиакосе», где сыграл 11 матчей и отдал 1 передачу.
- На счету футболиста 70 игр и 9 голов за сборную Бразилии, куда он привлекался в 2011–2019 годах.