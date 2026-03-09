Введите ваш ник на сайте
В «Манчестер Сити» определились с будущим Родри

Сегодня, 12:18
1

Стало известно, готов ли «Манчестер Сити» продать опорного полузащитника Родри.

Сообщалось о желании «Реала» выкупить 29-летнего испанца за 50 миллионов евро.

По информации Николо Скиры, в «Сити» не рассматривают вариант с уходом Родри, поскольку его считают ключевым игроком для тренерских идей Хосепа Гвардиолы.

  • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • В этом сезоне Родри забил 2 гола в 24 матчах.
  • Испанец стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.

Источник: твиттер Николо Скиры
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Реал Родри
zigbert
1773057625
Понятно что Родри ещё нужен Ман Сити.
  • Читайте нас: 