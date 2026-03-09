В «Манчестер Сити» определились с будущим Родри

Стало известно, готов ли «Манчестер Сити» продать опорного полузащитника Родри.

Сообщалось о желании «Реала» выкупить 29-летнего испанца за 50 миллионов евро.

По информации Николо Скиры, в «Сити» не рассматривают вариант с уходом Родри, поскольку его считают ключевым игроком для тренерских идей Хосепа Гвардиолы.