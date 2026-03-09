В «Манчестер Сити» определились с будущим Родри

Стало известно, готов ли «Манчестер Сити» продать опорного полузащитника Родри.
Сообщалось о желании «Реала» выкупить 29-летнего испанца за 50 миллионов евро.
По информации Николо Скиры, в «Сити» не рассматривают вариант с уходом Родри, поскольку его считают ключевым игроком для тренерских идей Хосепа Гвардиолы.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.
- Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2027 года.
- В этом сезоне Родри забил 2 гола в 24 матчах.
- Испанец стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.
Источник: твиттер Николо Скиры