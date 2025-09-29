Введите ваш ник на сайте
Гвардиола рассказал о травме Родри

Сегодня, 09:09

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии полузащитника команды Родри.

«Вчера на тренировке он сказал: «Я не могу играть. У меня сильно болит колено, я не могу играть». И я сказал: «Если не можешь играть, значит, ты не играешь. Тогда выйдет другой». Я пока не знаю... Да [это то же колено, которое он повредил]...» – сказал Гвардиола.

  • Из-за боли в колени Родри пропустил матч «Манчестер Сити»«Бернли» (5:1) в 6-м туре АПЛ.
  • Хавбек пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.
  • В этом сезоне 29-летнй Родри сыграл в 5 матчах.

Источник: страница City Xtra в соцсети X
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Родри Гвардиола Хосеп
