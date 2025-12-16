«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на лето

«Манчестер Сити» готовится к обновлению обороны по окончании сезона-2025/26.
Вероятно, команду покинут Натан Аке и Мануэль Аканджи. Под вопросом находится будущее Джона Стоунза в клубе.
В связи с этим главной трансферной целью «Сити» на следующее лето станет подписание центрального защитника.
Идеальным вариантом в Манчестере считают кандидатуру Марка Гехи из «Кристал Пэлас».
25-летний игрок сборной Англии станет свободным агентом в июне. Возможно, его будут готовы продать зимой, чтобы не отпускать бесплатно.
Другие претенденты на центрбека – «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Бавария».
Источник: The Times