«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на лето

«Манчестер Сити» готовится к обновлению обороны по окончании сезона-2025/26.

Вероятно, команду покинут Натан Аке и Мануэль Аканджи. Под вопросом находится будущее Джона Стоунза в клубе.

В связи с этим главной трансферной целью «Сити» на следующее лето станет подписание центрального защитника.

Идеальным вариантом в Манчестере считают кандидатуру Марка Гехи из «Кристал Пэлас».

25-летний игрок сборной Англии станет свободным агентом в июне. Возможно, его будут готовы продать зимой, чтобы не отпускать бесплатно.

Другие претенденты на центрбека – «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Бавария».