Ташуев открестился от желания поработать в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил о неготовности сменить Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

«Слушайте, думаю, все понимают, что про [желание поработать в] «Манчестер Юнайтед» я говорил в шутку. Просто я очень уважаю Алекса Фергюсона.

Я же и за АПЛ не слежу особо. У меня сейчас в разгаре подготовка к сборам «Енисея», буквально каждый день какие‑то решения, несмотря на новогодние праздники, я сосредоточен на этом», – сказал Ташуев.