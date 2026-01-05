Ташуев открестился от желания поработать в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил о неготовности сменить Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
«Слушайте, думаю, все понимают, что про [желание поработать в] «Манчестер Юнайтед» я говорил в шутку. Просто я очень уважаю Алекса Фергюсона.
Я же и за АПЛ не слежу особо. У меня сейчас в разгаре подготовка к сборам «Енисея», буквально каждый день какие‑то решения, несмотря на новогодние праздники, я сосредоточен на этом», – сказал Ташуев.
- «Енисей» назначил тренера 24 декабря.
- Он сменил в Красноярске Андрея Тихонова.
- «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.
- 40-летний Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года.
- Под его руководством команда провела 63 матча: 24 победы, 18 ничьих, 21 поражение.
- Временным тренером назначен Даррен Флетчер.
Источник: «Матч ТВ»