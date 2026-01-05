Ибрагимов из «МЮ» объяснил, почему не остался жить в Дагестане

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов ответил на вопрос о жизни в Дагестане.

Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.

Его уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».

– Почему такая тяжeлая жизнь в Дагестане?

– Так как я всю жизнь в Дагестане не прожил, я этого не видел и не знаю [как правильно ответить].

Но, думаю, там перспективы нет, зацепиться не за что, много денег тоже нет. Из-за этого люди хотят что-то сделать и поэтому трудятся больше, чем в Англии, например.

В Англии люди знают, что могут работать, учиться и у них 100 пудов будет работа, они найдут работу и будут зарабатывать много денег.

Но в России… Нет, в России, в Дагестане это очень трудно [сделать].