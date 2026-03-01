АПЛ. «Арсенал» обыграл «Челси» за счет угловых (2:1) и упрочил лидерство

«Арсенал» в 28-м туре чемпионата Англии обыграл дома «Челси». Все голы в матче были забиты после угловых.
У команды Микеля Артеты отличились защитники Вильям Салиба и Хуррьен Тимбер. У «Челси» случился автогол.
С 70-й минуты «Челси» был в меньшинстве после удаления португальского футболиста Педру Нету.
«Арсенал» лидирует с пятиочковым преимуществом, но у идущего на втором месте «Манчестер Сити» встреча в запасе. «Челси» отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
У «Арсенала» одно поражение в этом году. «Челси» прервал четырехматчевую беспроигрышную серию.
«Челси» не побеждает «Арсенал» с августа 2021 года.
Англия. Премьер-лига. 28 тур
Арсенал - Челси - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. Салиба, 21; 1:1 - П. Хинкапе, 45+2 (в свои ворота); 2:1 - Х. Тимбер, 66.
Удаления: нет - П. Нету, 70 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»