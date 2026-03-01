АПЛ. «Арсенал» обыграл «Челси» за счет угловых (2:1) и упрочил лидерство

«Арсенал» в 28-м туре чемпионата Англии обыграл дома «Челси». Все голы в матче были забиты после угловых.

У команды Микеля Артеты отличились защитники Вильям Салиба и Хуррьен Тимбер. У «Челси» случился автогол.

С 70-й минуты «Челси» был в меньшинстве после удаления португальского футболиста Педру Нету.

«Арсенал» лидирует с пятиочковым преимуществом, но у идущего на втором месте «Манчестер Сити» встреча в запасе. «Челси» отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

У «Арсенала» одно поражение в этом году. «Челси» прервал четырехматчевую беспроигрышную серию.

«Челси» не побеждает «Арсенал» с августа 2021 года.