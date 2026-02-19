Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Вулверхэмптоном» из-за автогола на 94-й минуте

АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Вулверхэмптоном» из-за автогола на 94-й минуте

19 февраля, 00:59
1

«Арсенал» не смог выиграть в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

Команда Микеля Артеты вела со счетом 2:0, но не удержала победу.

Решающим стал автогол Риккардо Калафьори на 94-й минуте.

«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» на пять очков, но у конкурента есть игра в запасе.

«Вулверхэмптон» занимает последнее место в АПЛ. До спасительной 17-й строчки – 17 баллов.

Англия. Премьер-лига. 31 тур
Вулверхэмптон - Арсенал - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Б. Сака, 5; 0:2 - П. Хинкапе, 56; 1:2 - У. Буэно, 61.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гууд
1771476511
Надеюсь что ман сити обгонит арсенал, это уже вообще не чемпионская игра. Чемпионство точно не заслужили
Ответить
