Гвардиола выбрал самого сложного соперника между «Реалом» и «Ливерпулем» Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, кто из соперников был самым сложным для его нынешней команды.

«Нет, «Реал» не был самым сложным соперником «Сити». Они выбивали нас чаще, но у нас примерно равные показатели.

Я бы назвал «Ливерпуль» Клоппа», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.