  • Гвардиола выбрал самого сложного соперника между «Реалом» и «Ливерпулем» Клоппа

Гвардиола выбрал самого сложного соперника между «Реалом» и «Ливерпулем» Клоппа

Вчера, 15:45

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, кто из соперников был самым сложным для его нынешней команды.

«Нет, «Реал» не был самым сложным соперником «Сити». Они выбивали нас чаще, но у нас примерно равные показатели.

Я бы назвал «Ливерпуль» Клоппа», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

  • Юрген Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.
  • За этот период мерсисайдцы только раз стали чемпионами АПЛ – в 2020-м.
  • В то же время Гвардиола с «Сити» выиграл лигу 6 раз.
  • «Реал» выбил команду из Манчестера из Лиги чемпионов третий сезон подряд.

Источник: твиттер журналиста Альберта Ортеги
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль Реал Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
