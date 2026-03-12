У обладателя «Золотого мяча» Дембеле появился вариант в АПЛ

Агент Усмана Дембеле провел встречу со спортивным директором «Манчестер Сити».

Мусса Сиссоко, агент нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, по данным The Sun, встретился со спортивным директором «Манчестер Сити» Угу Вианой. Сообщается, что стороны обсудили возможный переход 28-летнего француза в клуб АПЛ.