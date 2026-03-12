У обладателя «Золотого мяча» Дембеле появился вариант в АПЛ

Агент Усмана Дембеле провел встречу со спортивным директором «Манчестер Сити».
Мусса Сиссоко, агент нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, по данным The Sun, встретился со спортивным директором «Манчестер Сити» Угу Вианой. Сообщается, что стороны обсудили возможный переход 28-летнего француза в клуб АПЛ.
- У Дембеле действует контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2028 года. При этом, как утверждается, переговоры о продлении соглашения идут сложно, и стороны пока не договорились.
- Дембеле перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2023 году за 50 млн евро.
- В этом сезоне нападающий провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро.
Источник: The Sun