  • АПЛ. «Сити» победил «Арсенал» (2:1) и сократил отставание до 3 очков при игре в запасе

АПЛ. «Сити» победил «Арсенал» (2:1) и сократил отставание до 3 очков при игре в запасе

19 апреля, 20:26
13

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 33-м туре АПЛ. Встреча на «Этихад Стэдиум» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победный гол на 65-й минуте забил Эрлинг Холанд.

«Сити» набрал 67 очков и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» на три очка. У команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе. В случае победы в следующем туре над «Бернли» клуб опередит лондонцев.

Англия. Премьер-лига. 33 тур
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Р. Шерки, 16; 1:1 - К. Хаверц, 18; 2:1 - Э. Холанд, 65.
Еще по теме:
АПЛ. «Ливерпуль» на 100-й минуте вырвал победу в дерби с «Эвертоном» (2:1), Мамардашвили травмировался, его заменил Вудман
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Челси» (1:0) 4
Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити
Комментарии (13)
Император 1
1776619694
Чёрт, я за Арсенал болел. Сити с победой
almanev
1776619944
Сраный Арсенал, ну как можно весь сезон уверенно лидировать и в конце так обосраться
Чуп
1776620689
Вот и сказочке конец...
Fеnix
1776622842
Умеет же Арсенал себе проблему устроить в самом конце.Перед этим Борнмуту прооиграл. А жаль.Неужели в третий раз подряд опять вторые ? Хотя еще пять матчей впереди. Давай Арсенал- соберись.
DeStar
1776626520
красавцы, хотели квадрупл))) 2 кубка слили, в лч думаю шансов против атм немного с такой игрой. да даже если пройдут в финале отлетят. апл.. казалось уже решено все несколько недель назда, в итоге у сити матч в запасе и шанс сравняться по очкам а как в апл считается при равенстве? лички? тода сити будет впереди, если разница, то пока +37 арс и +36 сити, с игрой в запасе. Как будто бы все на стороне сити, и лички и потениальная разница( за счет +1 игры и НЕ играния в лч) считаю на 80% сити чемпион. а арс из квадрупла получит залу пку
гууд
1776628853
Поздравляю Ман сити с чемпионтсвом! Арсенал как обычно не чего нового... жаль что травмы у игроком, но это не оправдывает команду, должна быть глубина состава, а ее нет! Хорошо что ставку сделал на победу в чемпионате ман сити и на то что арсенал не станет чемпионом, хоте денег подниму)))
Главные новости
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
11
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит игрока «Реала» на замену Каземиро
08:24
Определилась первая команда, вылетевшая из АПЛ
00:35
«Манчестер Сити» бесплатно отпустит игрока, купленного за 55+ миллионов
Вчера, 23:03
АПЛ. «Сити» победил «Арсенал» (2:1) и сократил отставание до 3 очков при игре в запасе
19 апреля
13
АПЛ. «Ливерпуль» на 100-й минуте вырвал победу в дерби с «Эвертоном» (2:1), Мамардашвили травмировался, его заменил Вудман
19 апреля
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Челси» (1:0)
18 апреля
4
7 величайших футболистов «Манчестер Юнайтед», которые стали символами клуба
18 апреля
4
Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»
18 апреля
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
2
Фото«Челси» продлил контракт с самым дорогим игроком команды
17 апреля
«Челси» может подписать хавбека «Борнмута» за 50 миллионов
17 апреля
Речь Бернарду Силвы по случаю ухода из «Манчестер Сити» спустя 9 лет
16 апреля
«Манчестер Юнайтед» может возглавить немец
15 апреля
1
«Ливерпуль» нацелился на двух игроков «Лейпцига»
14 апреля
Клуб АПЛ анонсировал уход тренера, который интересовались «Реал» и «Барса»
14 апреля
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
14 апреля
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» и не смог закрепиться на 3-м месте
13 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Обновлен рекорд по числу матчей в АПЛ среди португальцев
13 апреля
АПЛ. «Челси» дома крупно проиграл «Манчестер Сити» – 0:3
12 апреля
Салах приблизился к историческому достижению Анри
12 апреля
Артета одним словом описал сенсационное поражение «Арсенала» от «Борнмута»
11 апреля
4
АПЛ. Салах помог «Ливерпулю» спокойно победить «Фулхэм» (2:0)
11 апреля
АПЛ. Лидирующий «Арсенал» дома проиграл «Борнмуту»
11 апреля
2
Три футболиста «Тоттенхэма» задумались об уходе после попадания команды в зону вылета АПЛ
11 апреля
ФотоГвардиолу захейтили за разбитый телефон дочери
11 апреля
1
«Тоттенхэм» впервые за 18 лет опустился в зону вылета
11 апреля
1
«Ливерпуль» объявил об уходе еще одной легенды клуба
10 апреля
Все новости
