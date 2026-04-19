АПЛ. «Сити» победил «Арсенал» (2:1) и сократил отставание до 3 очков при игре в запасе

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 33-м туре АПЛ. Встреча на «Этихад Стэдиум» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победный гол на 65-й минуте забил Эрлинг Холанд.

«Сити» набрал 67 очков и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» на три очка. У команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе. В случае победы в следующем туре над «Бернли» клуб опередит лондонцев.