«Челси» может подписать хавбека «Борнмута» за 50 миллионов

Сегодня, 08:59

«Челси» входит в число главных претендентов на покупку полузащитнка «Борнмута» Алекса Скотта.

«Вишни» хотели бы выручить за продажу хавбека более 50 миллионов фунтов.

Есть вероятноть, что «синие» решат продать Энцо Фернандеса, которого главный тренер команды Лайам Росеньор отстранил на два матча за слова о желании жить в Мадриде. Интерес к аргентинцу проявляет «Реал».

  • В этом сезоне 22-летний Скотт провел за «Борнмут» 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
  • Срок его контракта с «вишнями» рассчитан до середины 2028 года.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Борнмут Челси Скотт Алекс Фернандес Энцо
