АПЛ. «Ливерпуль» на 100-й минуте вырвал победу в дерби с «Эвертоном» (2:1), Мамардашвили травмировался, его заменил Вудман

«Ливерпуль» в 33-м туре АПЛ добился выездной победы над «Эвертоном». Решающий гол на 90+10 минуте забил защитник Вирджил ван Дейк. Ему ассистировал Доминик Собослаи.
Также у «Ливерпуля» отличился форвард Мохамед Салах, который летом покинет клуб.
У «Эвертона» забил португалец Бету.
У «Ливерпуля» получил травму грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили. На 58-й минуте вместо него вышел резервный вратарь команды Фредди Вудман.
«Ливерпуль» занимает пятое место, которое дает право на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эвертон» идет десятым.
«Красные» победили на поле «Эвертона» впервые с 2021 года.
Англия. Премьер-лига. 33 тур
Эвертон - Ливерпуль - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Салах, 29; 1:1 - А. Агбету, 54; 1:2 - В. ван Дейк, 90+10.
Источник: «Бомбардир»