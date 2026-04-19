АПЛ. «Ливерпуль» на 100-й минуте вырвал победу в дерби с «Эвертоном» (2:1), Мамардашвили травмировался, его заменил Вудман

«Ливерпуль» в 33-м туре АПЛ добился выездной победы над «Эвертоном». Решающий гол на 90+10 минуте забил защитник Вирджил ван Дейк. Ему ассистировал Доминик Собослаи.

Также у «Ливерпуля» отличился форвард Мохамед Салах, который летом покинет клуб.

У «Эвертона» забил португалец Бету.

У «Ливерпуля» получил травму грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили. На 58-й минуте вместо него вышел резервный вратарь команды Фредди Вудман.

«Ливерпуль» занимает пятое место, которое дает право на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эвертон» идет десятым.

«Красные» победили на поле «Эвертона» впервые с 2021 года.