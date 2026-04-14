«Ливерпуль» нацелился на двух игроков «Лейпцига»

«Ливерпуль» нашел два варианта усиления состава в немецкой Бундеслиге.
Мерсисайдскому клубу интересны левый защитник Давид Раум и правый вингер Ян Диоманде. Оба представляют «РБ Лейпциг».
В «Ливерпуле» считают, что эти футболисты способны заменить Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха, которые покинут команду летом.
- Раум в этом сезоне забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 32 матчах. Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
- В активе Диоманде 12 мячей и 8 результативных передач в 31 игре. Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
