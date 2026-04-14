Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ливерпуль» нацелился на двух игроков «Лейпцига»

Вчера, 18:50

«Ливерпуль» нашел два варианта усиления состава в немецкой Бундеслиге.

Мерсисайдскому клубу интересны левый защитник Давид Раум и правый вингер Ян Диоманде. Оба представляют «РБ Лейпциг».

В «Ливерпуле» считают, что эти футболисты способны заменить Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха, которые покинут команду летом.

  • Раум в этом сезоне забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 32 матчах. Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
  • В активе Диоманде 12 мячей и 8 результативных передач в 31 игре. Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

Еще по теме:
Самые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами 2
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 14 апреля 2026
Салах приблизился к историческому достижению Анри
Источник: TeamTalk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Ливерпуль Раум Давид Диоманде Ян
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Первые полуфиналисты ЛЧ, рекорды Ямаля и Сафонова, «Зенит» хочет еще двух бразильцев, будущий клуб Дзюбы и другие новости
02:00
Сафонов опубликовал один эмодзи после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»
01:43
Ямаль обновил еще два рекорда Лиги чемпионов
01:19
Сафонов тремя словами описал выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ
00:58
1
Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
00:44
Сафонов установил рекорд для российских вратарей
00:17
2
Смолов проиграл миллион рублей
00:10
8
Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела
00:01
12
Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал
00:00
2
Арустамян дал инсайд по будущему тренеру ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Все новости
Все новости
«Ливерпуль» нацелился на двух игроков «Лейпцига»
Вчера, 18:50
Клуб АПЛ анонсировал уход тренера, который интересовались «Реал» и «Барса»
Вчера, 17:39
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
Вчера, 17:00
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» и не смог закрепиться на 3-м месте
13 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Обновлен рекорд по числу матчей в АПЛ среди португальцев
13 апреля
АПЛ. «Челси» дома крупно проиграл «Манчестер Сити» – 0:3
12 апреля
Салах приблизился к историческому достижению Анри
12 апреля
Артета одним словом описал сенсационное поражение «Арсенала» от «Борнмута»
11 апреля
4
АПЛ. Салах помог «Ливерпулю» спокойно победить «Фулхэм» (2:0)
11 апреля
АПЛ. Лидирующий «Арсенал» дома проиграл «Борнмуту»
11 апреля
2
Три футболиста «Тоттенхэма» задумались об уходе после попадания команды в зону вылета АПЛ
11 апреля
ФотоГвардиолу захейтили за разбитый телефон дочери
11 апреля
1
«Тоттенхэм» впервые за 18 лет опустился в зону вылета
11 апреля
1
«Ливерпуль» объявил об уходе еще одной легенды клуба
10 апреля
«Ливерпуль» рассмотрит игрока из Бундеслиги на замену Салаху
10 апреля
Названы возможные трансферы «Арсенала» летом
10 апреля
«ПСЖ» поборется за покупку полузащитника сборной Англии
10 апреля
1
Самые старые футбольные клубы мира, список клубов-долгожителей
10 апреля
Рэмзи объявил о завершении карьеры
7 апреля
1
Фото«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с защитником сборной Англии
7 апреля
Стало известно, хочет ли Фернандес остаться в «Челси» после скандала с отстранением
7 апреля
Футболисты «Челси» попросят вернуть в состав наказанного игрока
6 апреля
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
6 апреля
2
В «Манчестер Сити» высказались о будущем Бернарду Силвы в команде
6 апреля
«Челси» отстранил полузащитника на 2 матча из-за слов о Мадриде
3 апреля
3
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на замену Гвардиоле
3 апреля
3
Капитан «Манчестер Сити» решил покинуть команду
2 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 