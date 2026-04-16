Речь Бернарду Силвы по случаю ухода из «Манчестер Сити» спустя 9 лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Cилва сообщил, что летом покинет клуб.
«Через несколько месяцев придет время прощаться с городом, где мы не только одержали столько побед как футбольный клуб, но и где я вступил в брак и создал свою семью.
Спасибо клубу, тренеру, персоналу и всем моим товарищам по команде за эти 9 лет, спасибо вам за все воспоминания и за то, что позволили мне так долго быть частью этого путешествия. Атмосфера, которую мы создавали каждый день на тренировках, позволяла мне чувствовать себя как дома и частью большой семьи», – написал Силва.
- Срок контракта с клубом истекает 30 июня 2026 года.
- Бернарду выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года и выиграл с клубом 19 трофеев.
- 31-летний игрок готовится к чемпионату мира-2026.
Источник: твиттер Бернарду Силвы