  • Речь Бернарду Силвы по случаю ухода из «Манчестер Сити» спустя 9 лет

Речь Бернарду Силвы по случаю ухода из «Манчестер Сити» спустя 9 лет

Сегодня, 16:15

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Cилва сообщил, что летом покинет клуб.

«Через несколько месяцев придет время прощаться с городом, где мы не только одержали столько побед как футбольный клуб, но и где я вступил в брак и создал свою семью.

Спасибо клубу, тренеру, персоналу и всем моим товарищам по команде за эти 9 лет, спасибо вам за все воспоминания и за то, что позволили мне так долго быть частью этого путешествия. Атмосфера, которую мы создавали каждый день на тренировках, позволяла мне чувствовать себя как дома и частью большой семьи», – написал Силва.

  • Срок контракта с клубом истекает 30 июня 2026 года.
  • Бернарду выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года и выиграл с клубом 19 трофеев.
  • 31-летний игрок готовится к чемпионату мира-2026.

Источник: твиттер Бернарду Силвы
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Сити Силва Бернарду
