АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл команду из топ-5 лиги и выскочил из зоны вылета

«Тоттенхэм» одержал судьбоносную победу в 35-м туре чемпионата Англии.

Лондонцы на выезде взяли верх над «Астон Виллой», занимающей пятое место в таблице АПЛ.

Итоговый счет – 2:1 в пользу гостей. Авторы голов – Конор Галлахер, Ришарлисон и Эмилиано Буэндия.

Набрав три очка, «Тоттенхэм» выскочил из зоны вылета Премьер-лиги и теперь идет 17-м. Отрыв от «Вест Хэма» с 18-й строчки составляет 1 балл.