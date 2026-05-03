АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл команду из топ-5 лиги и выскочил из зоны вылета

«Тоттенхэм» одержал судьбоносную победу в 35-м туре чемпионата Англии.
Лондонцы на выезде взяли верх над «Астон Виллой», занимающей пятое место в таблице АПЛ.
Итоговый счет – 2:1 в пользу гостей. Авторы голов – Конор Галлахер, Ришарлисон и Эмилиано Буэндия.
Набрав три очка, «Тоттенхэм» выскочил из зоны вылета Премьер-лиги и теперь идет 17-м. Отрыв от «Вест Хэма» с 18-й строчки составляет 1 балл.
Англия. Премьер-лига. 35 тур
Астон Вилла - Тоттенхэм - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - К. Галлахер, 12; 0:2 - Ришарлисон, 25; 1:2 - Э. Буэндия, 90+6.
Источник: «Бомбардир»