АПЛ. «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ливерпуля» (3:2) и гарантировал себе место в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» в 35-м туре АПЛ победил дома «Ливерпуль». У гостей 1+1 оформил венгерский полузащитник Доминик Собослаи.

Манчестерцы укрепились на третьем месте. «Ливерпуль» теперь отстает на шесть очков.

Команда Майкла Кэррика точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

У «Манчестер Юнайтед» одно поражение в последних шести матчах.

«Ливерпуль» проиграл на «Олд Траффорд» впервые с 2022 года.