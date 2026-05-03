АПЛ. «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ливерпуля» (3:2) и гарантировал себе место в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» в 35-м туре АПЛ победил дома «Ливерпуль». У гостей 1+1 оформил венгерский полузащитник Доминик Собослаи.
Манчестерцы укрепились на третьем месте. «Ливерпуль» теперь отстает на шесть очков.
Команда Майкла Кэррика точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
У «Манчестер Юнайтед» одно поражение в последних шести матчах.
«Ливерпуль» проиграл на «Олд Траффорд» впервые с 2022 года.
Англия. Премьер-лига. 35 тур
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 3:2 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Кунья, 6; 2:0 - Б. Шешко, 14; 2:1 - Д. Собослаи, 47; 2:2 - К. Гакпо, 56; 3:2 - К. Мэйну, 77.
Источник: «Бомбардир»