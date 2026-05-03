  • 84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»

84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»

3 мая, 17:44
5

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон приехал на «Олд Траффорд» на матч АПЛ против «Ливерпуля».

Однако вскоре после приезда 84-летнему шотландцу стало плохо и его пришлось госпитализировать. С тренером работают врачи.

  • Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах. Затем он стал членом совета директоров клуба.
  • «МЮ» с Фергюсоном 13 раз становился чемпионом, дважды выигрывал Лигу чемпионов.
  • Сейчас команду тренирует Майкл Кэррик, который играл при Фергюсоне.

Источник: Daily Mail
Комментарии (5)
Mirak92
1777822506
Рано Ферги, рано. Держись!!!
Ответить
TomskFan
1777822818
здоровья
Ответить
12345656
1777827256
Легенда МЮ
Ответить
k611
1777829794
Здоровья! Легендарный тренер МЮ. При нём команда по настоящему играла, золотое было время...
Ответить
mutabor0992
1777834016
ЗДОРОВЬЯ!!!
Ответить
