84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон приехал на «Олд Траффорд» на матч АПЛ против «Ливерпуля».
Однако вскоре после приезда 84-летнему шотландцу стало плохо и его пришлось госпитализировать. С тренером работают врачи.
- Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах. Затем он стал членом совета директоров клуба.
- «МЮ» с Фергюсоном 13 раз становился чемпионом, дважды выигрывал Лигу чемпионов.
- Сейчас команду тренирует Майкл Кэррик, который играл при Фергюсоне.
Источник: Daily Mail