84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон приехал на «Олд Траффорд» на матч АПЛ против «Ливерпуля».

Однако вскоре после приезда 84-летнему шотландцу стало плохо и его пришлось госпитализировать. С тренером работают врачи.