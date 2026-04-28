АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» (2:1)

«Манчестер Юнайтед» в 34-м туре АПЛ переиграл дома «Брентфорд». Манчестерцы забили оба гола в первом тайме.
Первый гол у «МЮ» забил Каземиро. После этого он поцеловал эмблему клуба на майке. Летом футболист покинет команду.
У «Брентфорда» отличился Матиас Йенсен.
Манчестерцы занимают третье место. «Брентфорд» идет девятым.
Англия. Премьер-лига. 34 тур
Манчестер Юнайтед - Брентфорд - 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Каземиро, 11; 2:0 - Б. Шешко, 43; 2:1 - М. Йенсен, 87.
Источник: «Бомбардир»