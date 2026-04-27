Грилиш уснул среди бокалов на крыше бара в Манчестере

Травмированного вингера «Манчестер Сити» Джек Грилиша, выступающего на правах аренды за «Эвертон», заметили спящим в баре окружении бокалов и бутылок из-под алкоголя.
Он распивал спиртное на крыше заведения Stories в Манчестере вместе с друзьями. Сообщается, что Грилиш спал уже через час после приезда в бар.
«Друзья пытались его разбудить. Но, похоже, алкоголь дал о себе знать», – рассказал очевидец.
- 30-летний Грилиш, как ожидается, пропустит остаток сезона и не сможет претендовать на место в составе сборной Англии на чемпионате мира из-за травм стопы.
- В этом сезоне он провел за «Эвертон» 22 матча, забил 2 гола, сделал 6 ассистов.
Источник: The Sun