Грилиш уснул среди бокалов на крыше бара в Манчестере

Сегодня, 10:29
4

Травмированного вингера «Манчестер Сити» Джек Грилиша, выступающего на правах аренды за «Эвертон», заметили спящим в баре окружении бокалов и бутылок из-под алкоголя.

Он распивал спиртное на крыше заведения Stories в Манчестере вместе с друзьями. Сообщается, что Грилиш спал уже через час после приезда в бар.

«Друзья пытались его разбудить. Но, похоже, алкоголь дал о себе знать», – рассказал очевидец.

  • 30-летний Грилиш, как ожидается, пропустит остаток сезона и не сможет претендовать на место в составе сборной Англии на чемпионате мира из-за травм стопы.
  • В этом сезоне он провел за «Эвертон» 22 матча, забил 2 гола, сделал 6 ассистов.

Еще по теме:
Салах травмировался и больше не сыграет за «Ливерпуль» 2
Экс-игрок «Арсенала» потерял все имущество
Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником 1
Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Сити Грилиш Джек
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777276945
Враньё, такое не может быть в добропорядочной просвещённой Европе.Там каждый-лютый профессионал.Это Соболев на крыше бара в Питере, замаскированный под какого-то островитянина Грилиша.
Ответить
BlackMurder34
1777277716
Ему можно, он ещё тот алкота
Ответить
TOMSON
1777277893
Аппероли и почие девчачьи коктейли. Бывает.. Опасные они
Ответить
DMитрий
1777283768
Это новый метод лечения, под гипнозом. Там вон чёрт ходит вокруг него и заговаривает травму.
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу
12:58
«Реал» готов продать форварда за 60 миллионов
12:42
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию
12:29
4
Нино оценил свои шансы сыграть за Бразилию на чемпионате мира
12:18
В «Динамо» высказались об арбитре РПЛ: «Не хотим, чтобы он судил наши матчи»
12:07
6
Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте
11:55
8
Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев
11:44
4
В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»
11:30
2
Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»
10:55
12
ФотоГрилиш уснул среди бокалов на крыше бара в Манчестере
10:29
4
Все новости
Все новости
ФотоГрилиш уснул среди бокалов на крыше бара в Манчестере
10:29
4
Салах травмировался и больше не сыграет за «Ливерпуль»
09:28
2
Экс-игрок «Арсенала» потерял все имущество
Вчера, 20:25
Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником
25 апреля
1
АПЛ. «Арсенал» минимально обыграл «Ньюкасл» (1:0) и вернулся на 1-е место
25 апреля
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (3:1)
25 апреля
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
Фабрегас отреагировал на возможное возвращение в «Челси»
25 апреля
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
24 апреля
5
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
23 апреля
2
Реакция Гвардиолы на тренерскую отставку в «Челси»
23 апреля
Еще одна команда досрочно вылетела из АПЛ
23 апреля
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
22 апреля
1
В «Челси» объяснили увольнение Росеньора, назначенного в январе
22 апреля
2
Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»
22 апреля
2
⚡️ «Челси» уволил второго тренера за сезон
22 апреля
9
«Челси» повторил клубный антирекорд 114-летней давности
22 апреля
1
Тренер «Челси» предъявил претензию игрокам после разгрома от «Брайтона»
22 апреля
Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»
22 апреля
2
Фанаты «Челси» обматерили Росеньора
22 апреля
АПЛ. «Брайтон» разгромил «Челси» – 3:0!
21 апреля
5
В «Ливерпуле» приняли решение по будущему главного тренера
21 апреля
Защитник «Реала» Каррерас заинтересовал четыре топ-клуба Европы
21 апреля
«Бавария» заинтересовалась вингером сборной Англии
21 апреля
«Челси» готов продать вингера, купленного год назад за 40 миллионов
21 апреля
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит игрока «Реала» на замену Каземиро
21 апреля
Определилась первая команда, вылетевшая из АПЛ
21 апреля
1
«Манчестер Сити» бесплатно отпустит игрока, купленного за 55+ миллионов
20 апреля
Все новости
