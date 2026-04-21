«Бавария» заинтересовалась вингером сборной Англии

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон может перейти в «Баварию».

Футболист сборно Англии сообщил своему окружению, что открыт к переходу в немецкий клуб

Гордон рассматривает возможный переход как логичный шаг в своем развитии, который полезен для его карьеры. Он вдохновлен успехами Майкла Олисе, который ярко проявляет себя в Германии после трансфера из «Кристал Пэлас».

В ближайшие недели «Бавария» планирует встретиться с агентами игрока, чтобы обсудить личные условия. «Ньюкасл» не исключает ухода вингера и уже составил список игроков ему на замену. «Сороки» ожидают конкретного предложения от мюнхенцев в ближайшем будущем, возможно, до чемпионата мира.

Сообщалось, что «Бавария» уже проводила переговоры с агентами Гордона, за игрока могут заплатить 60 миллионов евро.