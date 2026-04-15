«Манчестер Юнайтед» может возглавить немец

«Манчестер Юнайтед» связался с окружением Юлиана Нагельсмана, который работает главным тренером сборной Германии.
Об этом сообщает Indykaila News в соцсети X. По данным источника, контакт между сторонами установили в последние 24 часа и пробуют найти точки соприкосновения.
- Ранее в СМИ появлялась информация, что Майкл Каррик, главный тренер «Манчестер Юнайтед», покинет свой пост летом. Он пришел по ходу сезона вместо португальца Рубена Аморима.
- После назначения Каррика «Юнайтед» провел 11 матчей в АПЛ, одержал 7 побед, два раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
- Команда занимает третье место в таблице чемпионата Англии с 55 очками.
Источник: «Бомбардир»