«Манчестер Юнайтед» может возглавить немец

«Манчестер Юнайтед» связался с окружением Юлиана Нагельсмана, который работает главным тренером сборной Германии.

Об этом сообщает Indykaila News в соцсети X. По данным источника, контакт между сторонами установили в последние 24 часа и пробуют найти точки соприкосновения.