Обладатель «Золотого мяча» вступился за Сафонова после его нового «привоза»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался об ошибке вратаря Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1).
«Мы ему полностью доверяем. Он очень хороший вратарь и уже это доказал», – сказал Дембеле в эфире RMC.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».
Источник: Sport24