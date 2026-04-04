Обладатель «Золотого мяча» вступился за Сафонова после его нового «привоза»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался об ошибке вратаря Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1).

«Мы ему полностью доверяем. Он очень хороший вратарь и уже это доказал», – сказал Дембеле в эфире RMC.