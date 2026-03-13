«Арсенал» рассмотрит покупку французского защитника за 60-70 миллионов

«Арсенал» начал переговоры с «РБ Лейпциг» о трансфере защитника Кастелло Люкеба.

Немецкий клуб хочет получить за француза 60-70 миллионов евро.

Люкеба, как ожидается, сменит команду летом и предпочел бы оказаться в АПЛ или Ла Лиге.