«Арсенал» рассмотрит покупку французского защитника за 60-70 миллионов

«Арсенал» начал переговоры с «РБ Лейпциг» о трансфере защитника Кастелло Люкеба.
Немецкий клуб хочет получить за француза 60-70 миллионов евро.
Люкеба, как ожидается, сменит команду летом и предпочел бы оказаться в АПЛ или Ла Лиге.
- 23-летний защитник в этом сезоне провел за «РБ Лейпциг» 23 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Контракт Люкеба с немецким клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Он провел 1 матч за сборную Франции в 2023 году, а в 2024-м выиграл с ней серебряную медаль Олимпийских игр.
Источник: L'Equipe