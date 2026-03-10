Салах побил клубный рекорд «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах снова переписал историю клуба.
Он побил клубный рекорд Джейми Каррагера по числу игр в Лиге чемпионов без учета квалификации.
Египетский вингер вышел в старте «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Это его 81-я встреча в главном еврокубке в составе мерсисайдцев. У Каррагера – 80.
- Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- Каррагер был в команде с 1996 по 2013 год.
- С учетом квалификации ЛЧ Джейми остается рекордсменом – 91 против 83.
Источник: Squawka