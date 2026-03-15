АПЛ. «Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом» (1:1)

«Ливерпуль» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу не обыграл дома «Тоттенхэм». Единственный гол хозяев забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи.

Гостей от поражения спас бразильский форвард Ришарлисон.

Команда Арне Слота поднялась на пятое место, опередив лондонский «Челси». «Тоттенхэм» занимает 16-ю строчку. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

У команды Игора Тудора одна победа в последних десяти встречах. Хорвата вскоре могут заменить на Роберто Де Дзерби, работавшего в «Брайтоне».

«Тоттенхэм» не побеждает на «Энфилд Роуд» с 2011 года.

У «Ливерпуля» впереди ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая».