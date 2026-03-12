Игроки «Тоттенхэма» шокированы решениями тренера

Футболисты «Тоттенхэма» признают свою роль в неудачных результатах команды, но были шокированы подходом и решениями главного тренера Игора Тудора, назначенного месяц назад.

Источники считают, что события в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде с «Атлетико» (2:5), стали последней каплей, разрушившей отношения между тренером и игроками.

Антонин Кински-младший был заменен на 17-й минуте при счете 0:3, а Тудор не поприветствовал вратаря, когда тот покидал поле. Теперь Кински проявляет желание отправиться летом в аренду.

Кроме того, Тудору пришлось напомнить о необходимости сообщить Викарио, что в старте его заменит Кински, хотя итальянец является первым голкипером.

Один из источников заявил: «В этой раздевалке нет практически никого, если вообще есть хоть кто-то, кто в него верит».

Утверждается, что хорватский специалист пытался наладить отношения с капитаном Кристианом Ромеро, но он мало что сделал для поднятия морального духа команды или укрепления уверенности отдельных игроков. Большинство из них хотят бороться «за клуб, болельщиков и собственную гордость, а не за Тудора».

Кроме того, в «Тоттенхэме» были удивлены использованием Педро Порро, Жоау Пальиньи, Конора Галлахера и Хави Симонса на нетипичных позициях и тем, что Арчи Грэй по решению Тудора играл на разных позициях. Эти перестановки привели к «замешательству, разочарованию и чувству отчужденности» у игроков.

Также недовольство вызывает манера общения Тудора, как в частной, так и в публичной сферах. Сообщается, что на тренировках он с первого дня придерживался громкого, агрессивного стиля, а на публике неоднократно выражал свое неудовлетворение.