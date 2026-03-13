«Челси» продлил контракт с капитаном команды

Защитник Рис Джеймс подписал новый контракт с «Челси».

Клуб пока официально не сообщал о новом соглашении с капитаном команды.

Новый контракт рассчитан до лета 2032 года. Прежнее соглашение защитника с «синими» действовало до середины 2028-го.

Хотя последнее продление контракта Джеймса произошло уже при нынешних владельцах, он оставался последним игроком, чей договор действовал на старых условиях. Новый контракт соответствует структуре заработной платы, принятой клубом в мае 2022 года.