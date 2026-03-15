Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  АПЛ. «МЮ» обыграл «Астон Виллу» Эмери (3:1) и укрепился в топ-3, у Бруну 2 ассиста

АПЛ. «МЮ» обыграл «Астон Виллу» Эмери (3:1) и укрепился в топ-3, у Бруну 2 ассиста

15 марта, 18:57
7

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу победил «Астон Виллу» Унаи Эмери. Все голы забиты во втором тайме.

В двух голах «Манчестер Юнайтед» поучаствовал португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Голы у «МЮ» забили полузащитник Каземиро, а также Матеус Кунья и Беньямин Шешко. Единственный мяч «Астон Виллы» забил Росс Баркли.

Команда Майкла Кэррика укрепилась на третьей строчке. «Астон Вилла» отстает на три очка и занимает четвертую позицию.

У «Манчестер Юнайтед» в последних девяти матчах одно поражение. У «Астон Виллы» в последних шести матчах одна победа.

«Астон Вилла» не побеждает на «Олд Траффорд» с 2021 года.

Англия. Премьер-лига. 30 тур
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла - 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Каземиро, 53; 1:1 - Р. Баркли, 64; 2:1 - М. Кунья, 71; 3:1 - Б. Шешко, 81.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Астон Вилла Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1773590424
будет провалом, если Керрика сменят. Что вполне вероятно. Боссы МЮ полоумные. МЮ радует
Ответить
Sedoi_Goblin
1773590711
Трансляция на Сетанте тормозила мама не горюй( Плюнул,выключил. Думаю. ну 1-0, ну 2-0.. Ну хрен с ним 2-1, но выиграем.. А тут3-1!!!! ПесТня)))
Ответить
САНЁК17
1773596899
Красные Дьяволы возвращаются, молодцы с победой!
Ответить
Oldtrafford83
1773639153
МЮ с уверенной победой, едем дальше!!! GGMU
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 