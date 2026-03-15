АПЛ. «МЮ» обыграл «Астон Виллу» Эмери (3:1) и укрепился в топ-3, у Бруну 2 ассиста

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу победил «Астон Виллу» Унаи Эмери. Все голы забиты во втором тайме.

В двух голах «Манчестер Юнайтед» поучаствовал португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Голы у «МЮ» забили полузащитник Каземиро, а также Матеус Кунья и Беньямин Шешко. Единственный мяч «Астон Виллы» забил Росс Баркли.

Команда Майкла Кэррика укрепилась на третьей строчке. «Астон Вилла» отстает на три очка и занимает четвертую позицию.

У «Манчестер Юнайтед» в последних девяти матчах одно поражение. У «Астон Виллы» в последних шести матчах одна победа.

«Астон Вилла» не побеждает на «Олд Траффорд» с 2021 года.