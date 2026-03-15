АПЛ. «МЮ» обыграл «Астон Виллу» Эмери (3:1) и укрепился в топ-3, у Бруну 2 ассиста

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу победил «Астон Виллу» Унаи Эмери. Все голы забиты во втором тайме.
В двух голах «Манчестер Юнайтед» поучаствовал португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Голы у «МЮ» забили полузащитник Каземиро, а также Матеус Кунья и Беньямин Шешко. Единственный мяч «Астон Виллы» забил Росс Баркли.
Команда Майкла Кэррика укрепилась на третьей строчке. «Астон Вилла» отстает на три очка и занимает четвертую позицию.
У «Манчестер Юнайтед» в последних девяти матчах одно поражение. У «Астон Виллы» в последних шести матчах одна победа.
«Астон Вилла» не побеждает на «Олд Траффорд» с 2021 года.
Англия. Премьер-лига. 30 тур
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла - 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Каземиро, 53; 1:1 - Р. Баркли, 64; 2:1 - М. Кунья, 71; 3:1 - Б. Шешко, 81.
