Мостовой ответил, нужно ли Хвиче переходить из «ПСЖ» в «Арсенал»

Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в «Арсенал».

«Почему «Арсенал» заинтересован в подписании Хвичи? Потому что это играющая команда. Они любят футболистов такого стиля. У них главный тренер Артета – испанец и любитель комбинационного футбола.

Хотя в «ПСЖ» тоже такой же футбол и такой же прекрасный футболист в прошлом – Луис Энрике. Хвича засверкал в «Наполи» и расцвeл в «ПСЖ».

Кварацхелия многого добился, как ни странно, и выиграл много трофеев. Захочет переехать в «Арсенал»? Может, захочет, а может, скажет: «Нет, не хочу». И останется в Париже.

Я бы не сказал, что «Арсенал» лучше «ПСЖ». В каком-то смысле он даже и хуже: «ПСЖ» всe время выигрывает трофеи, а «Арсенал» ничего не выигрывает», – сказал Мостовой.