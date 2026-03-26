Топ-клуб АПЛ заинтересован в трансфере Хвичи

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.
В его трансфере заинтересован «Арсенал», планирующий значительные изменения в составе предстоящим летом.
В лондонском клубе считают Хвичу игроком, способным привнести больше индивидуальной креативности и потенциально поднять уровень команды в целом.
Сам грузинский футболист открыт для переговоров с топ-клубом АПЛ, но «ПСЖ» не хочет его продавать. Парижане оценивают Кварацхелию как жемчужину своего проекта.
- Рыночная стоимость Хвичи – 90 миллионов евро.
- Он в «ПСЖ» с января 2025 года: 69 матчей, 20 голов, 15 ассистов.
- Контракт грузина с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до конца сезона-2028/29.
Источник: The Independent