Топ-клуб АПЛ заинтересован в трансфере Хвичи

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.

В его трансфере заинтересован «Арсенал», планирующий значительные изменения в составе предстоящим летом.

В лондонском клубе считают Хвичу игроком, способным привнести больше индивидуальной креативности и потенциально поднять уровень команды в целом.

Сам грузинский футболист открыт для переговоров с топ-клубом АПЛ, но «ПСЖ» не хочет его продавать. Парижане оценивают Кварацхелию как жемчужину своего проекта.