Два клуба АПЛ поборются за полузащитника «Реала»

К полузащитнику «Реала» Эдуардо Камавинге есть устойчивый интерес в чемпионате Англии. Гонку за игрока летом будут вести «Челси» и «Ливерпуль». Оба клуба сейчас пытаются наладить контакт с окружением Камавинги. Чуть больший фаворит – ливерпульцы.

«Реал» готов рассматривать предложения по 23-летнему французу. Их стоимость должна быть не меньше 50 миллионов евро.