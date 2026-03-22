Два клуба АПЛ поборются за полузащитника «Реала»

К полузащитнику «Реала» Эдуардо Камавинге есть устойчивый интерес в чемпионате Англии. Гонку за игрока летом будут вести «Челси» и «Ливерпуль». Оба клуба сейчас пытаются наладить контакт с окружением Камавинги. Чуть больший фаворит – ливерпульцы.
«Реал» готов рассматривать предложения по 23-летнему французу. Их стоимость должна быть не меньше 50 миллионов евро.
- В этом сезоне у Камавинги 33 матча, два забитых гола, один результативный пас.
- Контракт спортсмена с «Реалом» действует до 2029 года. Футболист пришел в клуб летом 2021 года из «Ренна». Стоимость сделки составила 31 миллион евро.
- На счету уроженца Анголы 28 матчей за сборную Франции, два забитых мяча.
Источник: Caught Offside